Stuttgart (dpa/lsw)Ein Schaden an einem Gleis in Stuttgart hat am Freitag zu Problemen im Fern- und Regionalverkehr geführt. Nach Angaben eines Bahnsprechers war am Nachmittag ein Schienenbruch an einem Gleis entdeckt worden, das vom Stuttgarter Hauptbahnhof zur Haltestelle Stuttgart-Bad Cannstatt führte. Fernzüge, Regional- und S-Bahnen mussten demnach über andere Gleise umgeleitet werden.

Betroffen waren den Angaben zufolge vor allem Regionalverkehr und S-Bahnen. Mit 50 Minuten hatte eine Regionalbahn von Stuttgart nach Ulm demnach besonders viel Verspätung. Zwei Stunden nach Entdecken des Schadens sei er aber bereits repariert gewesen, sagte