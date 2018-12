StuttgartDen Namen Hotel Silber hörte Charlotte Isler vor zehn Jahren zum ersten Mal. „Was hätte ich als Kind mit der Polizei zu tun haben sollen? In meinem Elternhaus hat man, jedenfalls nicht vor mir, von der Gestapo gesprochen“, sagt die Stuttgarter Jüdin. Ihr Vater wurde am 10. November 1938, dem Morgen nach dem Reichspogrom, verhaftet, aber er kam nicht wie die meisten in die Verhör- und Folterzentrale der Gestapo in der Dorotheenstraße. Und durch glückliche Umstände bald wieder frei, sodass die Familie Nussbaum 1939 nach New York emigrieren konnte. Unweit davon lebt Charlotte Isler heute noch.

Jetzt sitzt die 94-Jährige auf dem Podium im