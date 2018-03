Die bestehenden und abzustellenden Mängel seien „so komplex, dass eine verlässliche Aussage über die Eröffnung des Hauses in der nächsten Spielzeit nicht zu treffen ist“, heißt es in einer Mitteiltung. Das Theater brauche aber Planungssicherheit. Die Verantwortlichen des Staatstheaters und der Politik sind deshalb gestern zu einem Krisengespräch zusammengekommen. Beide Seiten haben sich nach eigenen Angaben über das weitere Vorgehen verständigt. Übereinstimmend wurde der Vorschlag von Intendant Hasko Weber aufgegriffen, eine Interimslösung ins Auge zu fassen und über die Sommermonate direkt neben dem Schauspielhaus in den oberen Schlossgartenanlagen ein