Nichts mehr ist, wie es war: Das unter Denkmalschutz stehende Schauspielhaus ist von Bauschutt, Gerüsten, Gittern und Absperrungen umgeben. Der einstige Theatersaal ist nicht mehr wiederzuerkennen, weder Zuschauerraum noch Foyer existieren. „Jetzt wird der Bau in seiner ganzen Architektur erst richtig sichtbar“, sagt Andreas Rietzschel, der bauleitende Architekt. Hier handle es sich nicht um einen „plumpen Baukörper“. Auf 24 Millionen Euro belaufen sich die Kosten für die Sanierung, sie werden von Stadt und Land gemeinsam getragen. „Das freut uns sehr. In anderen Orten gibt es derzeit Kürzungen. Hier wird in