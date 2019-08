StuttgartEmpfindet man Wehmut beim Abschied von einem Bauwerk, mit dem man täglich lebt? Ja, meint Bahnpendler Dietger Kollas. „Es ist eine Art Liebeserklärung an diese Bahnhofshalle, obwohl meine tief greifenden Erlebnisse alle traurig waren“, sagt der 54-jährige Stuttgarter. Mit fünf Jahren wurde er wegen der fast chronischen Bronchitis mutterseelenallein zur Kur nach Bayrisch Gmain verschickt. Später war es der Dienst am Vaterland, der ihn an jedem Sonntagabend zum Abschied von der Lieben in Richtung Bundeswehrkaserne Lagerlechfeld zwang. Seitdem sei der Bahnhof ein Sehnsuchtsort geblieben. Vielleicht weil die Mauern Erinnerungen speichern.