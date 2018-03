Stuttgart - Die dominierende Rolle am Sternenhimmel spielt im Mai Saturn. Der Ringplanet ist die gesamte Nacht über am Firmament vertreten. Er wandert durch das Sternbild Jungfrau und wechselt zur Monatsmitte in die Waage. Sein berühmtes Ringsystem erkennt man allerdings nur in einem Fernrohr.

Der helle Jupiter im Sternbild Stier kann noch in der Abenddämmerung weit im Nordwesten gesehen werden. Der Riesenplanet, der mit seinem Glanz in den vergangenen Monaten die Sternenkulisse beherrschte, gibt nun seine Abschiedsvorstellung. Ende Mai, Anfang Juni wird er für das bloße Auge