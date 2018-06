StuttgartDie Villa Berg soll eine Art Geschenk für alle Stuttgarter werden. Aber wann klappt das endlich? Bisher sollte sie im Jahr 2022 saniert und um ein Nebengebäude ergänzt sein. Inzwischen wird eine Verzögerung nicht mehr ausgeschlossen. Man hoffe zwar nach wie vor, Ende 2022 fertig zu werden, sagte Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) unserer Zeitung. Vielleicht werde der Termin aber auch ins Jahr 2023 fallen. Noch ist unklar, wie stark man in die Gebäudesubstanz eingreifen und wie viele zusätzliche Flächen man in einem Nebengebäude hinzufügen will.

Nach Informationen unserer Zeitung liegen die geschätzten Kosten, je nach Variante, bei 25