Stuttgart (dpa/lsw) - Bahnfahrer im Raum Stuttgart müssen sich an diesem Wochenende auf Verzögerungen und Zugausfälle im Bahnverkehr einstellen. Wie die Bahn mitteilte, können zwischen Stuttgart Neckarpark und Stuttgart-Obertürkheim wegen Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 zeitweise nur zwei statt vier Gleise befahren werden. Dort soll an diesem und am kommenden Wochenende eine Eisenbahnüberführung zurückgebaut werden. Zunächst hatte der SWR über die Behinderungen im Bahnverkehr berichtet.

Am Samstag und Sonntag fallen wegen der Arbeiten mehrere Intercity-Züge zwischen Stuttgart und München aus. Einige ICs werden zwischen Stuttgart und