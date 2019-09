Stuttgart (dpa/lsw) Nach einer tagelangen Signalstörung könnte die Stuttgarter S-Bahn am Dienstag wieder im Normalbetrieb fahren. Zur Hauptverkehrszeit am Dienstagmorgen sollen die Linien der S2 und S3 aber erstmal wieder nur im Halbstundentakt fahren, wie ein Sprecher der Bahn am Montag sagte. Im Laufe des Vormittags sollte geprüft werden, ob die Störung behoben ist - auch die letzten beiden Linien könnten dann noch am selben Tag wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen.

Die Störung war zum ersten Mal nach einem Kabelbrand vor rund einer Woche aufgetreten. Züge fuhren seitdem seltener, kamen zu spät oder ließen Stationen aus. Seit Montagmorgen fahren