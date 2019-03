Stuttgart (red)Wegen einer defekten Weiche in Stuttgart-Rohr kann die S-Bahn der Linie S1 am Mittwoch während der Hauptverkehrszeiten nur im Halbstundentakt zwischen Stuttgart-Vaihingen und Herrenberg fahren, berichtet die Deutsche Bahn. Die S1-Züge fahren ab Herrenberg jeweils zu den Minutenzeiten .16 und .46. Die Ankünfte in Herrenberg sind jeweils zu den Minutenzeiten .14 und .44.

Die Züge der S1 im 15-Minuten-Zwischentakt beginnen und enden in Stuttgart-Vaihingen. Wegen der Einschränkungen setzt die S-Bahn Stuttgart während der Hauptverkehrszeit von und nach Herrenberg überwiegend Züge mit maximaler Zuglänge ein. Die Reparatur der defekten Weiche kann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erfolgen, berichtet die Deutsche Bahn weiter.

Die Deutsche Bahn empfiehlt den Fahrgästen, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in den Apps DB Navigator und DB Streckenagent sowie bei www.bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren.