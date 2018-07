StuttgartOffenbar hatte er das WM-Spiel zwischen Portugal und Uruguay sehen wollen. Und womöglich war er zu spät dran und nahm deshalb eine gefährliche Abkürzung über die S-Bahn-Gleise. Der Mann im roten Trikot schwebte jedenfalls in höchster Gefahr auf der freien Strecke zwischen Hauptbahnhof und dem Neckar. Eine S-Bahn der Linie S 2 in Richtung Bad Cannstatt raste mit Tempo 80 heran. Ob der Fußballfan überhaupt ahnte, wie lange der Bremsweg eines solchen Zuges ist? Zu dem Vorfall, der sich am Samstag gegen 20.15 Uhr abgespielt hat, sucht die Bundespolizei jetzt über die Öffentlichkeit mögliche Zeugen.

„Derzeit häufen sich im Gebiet der