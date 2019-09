Stuttgart (red)Aktuell steht zwischen den Haltestellen Bad Cannstatt und Stuttgart Hauptbahnhof Tief Höhe Rosenstein eine S-Bahn mit einer technischen Störung am Zug und blockiert die Strecke in Richtung Stuttgart Hbf Tief. In der Folge kommt es auf den S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 zu Fahrplanabweichungen. Bitte achten Sie auf Echtzeitinfos und Ansagen am Bahnsteig. Bitte prüfen Sie ihre Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges. Leider liegen uns noch keine genauen Informationen zur Dauer der Störung vor.

Update 16.18 Uhr: Aktuell werden die Linien S1 aus Richtung Kirchheim Teck ab S-Esslingen über die Ferngleise umgeleitet, die Halte dazwischen entfallen. Die Linie S2 aus Richtung Schorndorf werden ab Fellbach nach Stuttgart Hbf Tief über die Ferngleise umgeleitet. Die Linie S3 aus Richtung Backnang werden ab Fellbach nach Stuttgart Hbf Tief über die Ferngleise umgeleitet. Die Halte dazwischen entfallen.