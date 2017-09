Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart hat eine S-Bahn auf der Strecke zwischen Vaihingen und Österfeld einen stark alkoholisierten Fußgänger erfasst. Obwohl die Bahn bremste, verletzte sie den jungen Mann, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 26-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Fußgänger hatte über 2,0 Promille Alkohol im Blut. Weshalb er am Samstagmorgen entlang der Gleise gelaufen war, ist bisher unbekannt.