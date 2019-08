Stuttgart (red) Ein Kabelbrand in einem Tunnel hat in Stuttgart für Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Aus unbekannten Gründen hatte ein Kabel auf dem Abschnitt zwischen den Haltestellen Universität und Schwabstraße am Sonntagabend zu brennen begonnen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag erklärte. Die Einsatzkräfte ließen den Angaben zufolge alle Züge aus der Tunnelröhre ausfahren und räumten die betroffenen Haltestellen. Die Feuerwehr löschte den Brand am Sonntagabend. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.

Nach einer Meldung des VVS (Stand 9.00 Uhr) verkehren die S-Bahnen auch am Montagmorgen nicht planmäßig. Folgende Änderungen sind zu beachten: