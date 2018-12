Hamburg/Stuttgart (dpa/lsw) - Der Discounter Aldi Süd ruft Dampfbügelstationen der Marke Studio zurück. In einzelnen Fällen bestehe die Gefahr der Überhitzung, teilte der Importeur, die Globaltronics GmbH & Co. KG, am Freitag in Hamburg mit. Das Gerät dürfe darum vorsorglich nicht mehr betrieben werden. Die Dampfbügelstation (Modellbezeichnung: GT-DBS-01, EAN: 20001278) wurde im Februar 2014 über den Discounter vertrieben. Der Kaufpreis werde in allen Aldi Süd Filialen auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet, hieß es.



