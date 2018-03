Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw)Eine Welt in Pink: Die Tanzkompanie des Stuttgarter Theaterhauses, Gauthier Dance, hat am Dienstagabend die erste abendfüllende Choreographie des jungen israelischen Künstlers Nadav Zelner uraufgeführt. Der Name des Programms: «Bullshit» - im Sinne von Nonsens und Quatsch. Mit der Bühnenbildnerin Netta Dror schuf Zelner ein auffällig rosafarbenes Konzept. Sowohl das textile Bühnenbild als auch die Kostüme der Gauthier-Tänzer kommen in allen denkbaren Schattierungen der Farbe daher. Einen Abend voller Leichtigkeit, Fantasie und Humor hatte das Theaterhaus versprochen. Unter dem Strich ging es aber vor allem um Sex und Kuppelei.

Nadav Zelner (25) geht eigene und eigenwillige Wege: Er produzierte Tanz-Videos, unternahm choreographische Ausflüge ins Musical-Genre und holte sich Anregungen vom Look und Stil alter Hollywood-Filme. Schon häufiger choreographierte er für Gauthier Dance, jetzt aber erstmals in abendfüllender Länge.