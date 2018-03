Stuttgart - Sechs Euro 50 für ein Gläschen Wein. Diese Befürchtung hat der Bezirksbeirat Mitte am Montag im Rathaus geäußert, als eine Abgesandtschaft des Landes die Pläne zum Umbau des Neuen Schlosses präsentierte, mit der Überschrift: Bürgerschloss. Dort, wo heute Finanz-, Wirtschafts- und Staatsministerium untergebracht sind und Staatsgäste empfangen werden, soll also ein Platz für Bürger entstehen. Stimmt auch – zum Teil.

„Der Schlossplatz ist der einzige Platz in Süddeutschland mit europäischer Qualität, er würde sich auch in London oder in Paris ins Stadtbild einfügen“, sagte Roland Wenk von der Landesgesellschaft Vermögen und Bau, die für