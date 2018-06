StuttgartIn der Landesregierung laufen die Abstimmungsgespräche zum stadtweiten Diesel-Fahrverbot, das voraussichtlich ab Januar 2019 in Stuttgart gelten soll. „Es gibt letzte offene Fragen, aber wir werden uns einigen. Ich lege größten Wert auf Geschlossenheit“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag – und meinte damit den Koalitionspartner CDU. Die Christdemokraten wollen weitgehende Ausnahmen verhandeln. Größter Gegner für die Koalition bleibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die mit ihrer Klage auf Fahrverbote wegen zu hoher Stickstoffdioxidbelastung Erfolg hatte. „Dieser erste Schritt reicht absolut nicht aus“, so DUH-Chef