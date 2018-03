Stuttgart (seb) - Beamte des Polizeireviers 1, Hauptstätter Straße, haben am Montag einen Restaurantleiter wegen des Verdachts der Unterschlagung an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Dem 41-jährigen Mann wird vorgeworfen, in den vergangenen Jahren in einem Gastronomiebetrieb in der Innenstadt falsche Buchungen an der Kasse durchgeführt und so mehrere hunderttausend Euro unterschlagen zu haben. Laut einem Polizeisprecher sei „der Verdacht sehr konkret“.

Sein Arbeitgeber kam dem Angestellten bei einer firmeninternen Prüfung auf die Schliche. Dort wurden Unstimmigkeiten festgestellt. In den Kassen fehlte seit Anfang 2012 eine