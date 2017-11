Anzeige

Fellbach (red) - Heute Morgen hat ein 85-jähriger Fahrer eines SUV eine Massenkarambolage verursacht und dadurch zehn Autos beschädigt. Gegen 9.30 Uhr befuhr der Mann die Cannstatter Straße in Richtung Stuttgart, als er von der Fahrbahn abkam und gegen ein geparktes Auto krachte und dieses in einen davor stehenden Sprinter schob. Nach etwa 200 Metern schrammte er ein weiteres geparktes Auto und fuhr auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Dieses schleuderte durch den Anstoß nach links und stieß mit einem weiteren geparkten Fahrzeug zusammen. Dieses Auto wiederum knickte einen kleineren Baum ab, der an einem angrenzenden Gebäude ein Schaufenster sowie eine Bedachung beschädigte. Der 85-jährige Autofahrer konnte sein Fahrzeug bis dahin immer noch nicht stoppen, weshalb er drei weitere Fahrzeuge beschädigte.

Der Unfallverursacher und der 62 Jahre alte Fahrer eines der beschädigten Autos wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die örtliche Feuerwehr war zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 70 000 Euro.