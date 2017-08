Giraffen zählen zu den markantesten und beliebtesten Tierarten der ganzen Welt. Und doch haben die bedrohten Langhälse keine ausreichende Lobby. Während der Rückgang der Elefanten Afrikas immer wieder beklagt wird, obwohl es immerhin noch 450 000 von ihnen gibt, verschwinden die grazilen Giraffen fast unbemerkt. Allein in den vergangenen 30 Jahren ist ihre Zahl um 40 Prozent auf 100 000 gesunken. In mindestens sieben afrikanischen Ländern sind sie bereits ausgestorben. Über den aktuellen Bedrohungsstatus und über Schutzmaßnahmen berichtet am kommenden Sonntag, 3. September, ein besonderer Gast in der Wilhelma in Stuttgart: Stephanie Fennessy ist die Direktorin der Giraffe Conservation Foundation (GCF). Das ist die weltweit einzige Organisation, die sich ausschließlich dem Schutz der Giraffen in ganz Afrika widmet. Sie arbeitet mit lokalen und internationalen Partnern in 14 afrikanischen Ländern zusammen. In der Veranstaltungsreihe „Wilde Wochenenden“ können Besucher um 15 und um 16 Uhr in der Wilhelmaschule sich mit ihr auf eine Bilderreise zu den vergessenen Riesen Afrikas begeben und aus erster Hand erfahren, wie schwer es ist, das Überleben der Tiere zu sichern. Fennessy hat die Erfahrung gemacht, dass beim Giraffenschutz keine Universallösungen greifen, sondern individuelle Vorgehensweisen nötig sind. Die Teilnahme an der deutschsprachigen Präsentation und dem Gespräch mit Stephanie Fennessy ist im Eintrittspreis in die Wilhelma inbegriffen. Kleine Spenden für den Artenschutz sind jedoch willkommen.

Seit vergangenem Dezember sind Giraffen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als gefährdet eingestuft. Diese Neueinstufung, an der die GCF maßgeblich beteiligt war, hat Giraffen in den öffentlichen Blick gerückt. Stärkeres Interesse haben auch die GCF-Studien mit dem Senckenberg Biodiversität- und Klima-Forschungszentrum geweckt, wonach es nicht, wie bislang angenommen, nur eine Giraffenart mit verschiedenen Unterarten gibt, sondern vier genetisch eigenständige Arten: erstens die Süd-Giraffe mit den Unterarten Angola-Giraffe und Kap-Giraffe, zweitens die Massai-Giraffe, drittens die Netz-Giraffe – wie sie die Wilhelma hält – und viertens die Nord-Giraffe mit den drei Unterarten Nubische Giraffe, Westafrikanische Giraffe und Kordofan-Giraffe.

Anzeige