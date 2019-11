Stuttgart (dpa/lsw)Fast ein Jahr vor der nächsten Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart hat der erste Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen: Der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Tengen, Marian Schreier, kündigte an, für das Amt des Rathauschefs in der Landeshauptstadt zu kandidieren. Stuttgart wählt am 8. November 2020. Der 64 Jahre alte Amtsinhaber Fritz Kuhn (Grüne) will erst am 7. Januar erklären, ob er wieder antreten will.

«Stuttgart ist meine Heimatstadt», sagte der erst 29-jährige Schreier der Deutschen Presse-Agentur. «Und mich stört, dass das Bild von Stuttgart in der Öffentlichkeit wenig mit der Stadt zu tun hat, die ich