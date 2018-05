Stuttgart (eh) - Herzog Christoph, der von 1550 bis 1568 Württemberg regierte, thront auf seinem Denkmalsockel in der Königstraße. Anlässlich seines 500. Geburtstags in diesem Jahr widmet das Landesmuseum dem Regenten erstmals eine große Sonderausstellung. Zahlreiche Leihgaben aus Museen im In- und Ausland sind dafür im Alten Schloss eingetroffen.

Der Ort für die Präsentation könnte nicht besser gewählt sein: Christoph ließ in seiner Regierungszeit das Alte Schloss von einer mittelalterlichen Wasserburg zu einem prachtvollen Renaissancebau umgestalten. Die Reitertreppe und die prächtigen Arkaden des Innenhofs