StuttgartMit einer breiten Mehrheit aus Grünen, CDU/ÖDP, Freien Wählern, SPD, FDP und AfD hat die Regionalversammlung am Mittwoch den größten Etat ihrer Geschichte gebilligt. Nur die Fraktion Linke/Pirat stimmte dem Rekordhaushalt für das Jahr 2020 nicht zu, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 442,4 Millionen Euro umfasst. Das sind fast 100 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Grund für die Steigerung sind erste Investitionen in den Kauf von 58 S-Bahnen und in die Leit- und Signaltechnik ETCS, die den S-Bahnverkehr zuverlässiger und leistungsfähiger machen soll.

In den Beratungen in den Ausschüssen packten die Regionalpolitiker noch einige