Stuttgart (red) - Zu einer Rauchentwicklung im Zentrum der Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) kam es am Dienstagvormittag. Wie die Feuerwehr mitteilt, entstand aus bislang unbekannten Gründen in einem Gebäude im ersten Stock starker Rauch, so dass die Brandmeldeanlange losging und die Brandschutztüren geschlossen wurden. Die Feuerwehr durchsuchte systematisch das Gebäude, konnte aber nach eigener Aussage keinen Grund für die Rauchentwicklung feststellen. Ob Sachschaden entstanden ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w