Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei bewaffnete Männer haben in Stuttgart ein Bekleidungsgeschäft überfallen und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Die unbekannten Räuber seien weiter auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am heutigen Mittwochmorgen. Sie entkamen nach dem Überfall am Dienstagmorgen einer Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde. Beinah zeitgleich habe ein Dieb in einem weiteren Laden in der Stuttgarter Innenstadt eine hochwertige Handtasche gestohlen. Beamte stellten den Mann und nahmen ihn fest.

