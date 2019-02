StuttgartWenn an diesem Donnerstag die Mitglieder des Akteneinsichtsausschusses erneut zur Aufklärung des Klinikskandals zusammenkommen, geht es wieder einmal um den sogenannten Goldenen Handschlag für den ehemaligen Klinikgeschäftsführer Ralf-Michael Schmitz. Von diesem hatte sich die Stadt nach dem Bekanntwerden von dubiosen Vorgängen in der Auslandsabteilung des Klinikums Mitte März 2016 getrennt. In einem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) vom Dezember 2015 hatte es auch Hinweise auf sogenannte dolose Handlungen gegeben, worunter man etwa Bilanzmanipulationen, Untreue oder Unterschlagung versteht. Bekanntlich ermittelt die Staatsanwaltschaft