StuttgartDer katholische Stadtdekan Christian Hermes erhält für das von ihm ausgesprochene Aufführungsverbot der Friedensmesse „The Armed Man“ von Karl Jenkins in allen katholischen Kirchen in Stuttgart Rückendeckung vom Rat der Religionen. Die Versammlung von 20 Religionsgemeinschaften, der Hermes selbst vorsitzt, habe mit Befremden die Debatte um das Werk des walisischen Komponisten wahrgenommen. In einer einstimmig gefassten Erklärung betont der Rat, „dass jede Religionsgemeinschaft selbst entscheidet und sich dafür keineswegs öffentlich rechtfertigen muss, welche Art von Veranstaltungen sie in ihren Räumen, insbesondere in ihren Kulträumen, zulässt