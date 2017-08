Von Roland Böhm





Stuttgart/Backnang - Der lange rätselhafte Mord in dem Restaurant „Asia Perle“ in Backnang machte vor anderthalb Jahren bundesweit Schlagzeilen. Jetzt hat vor dem Stuttgarter Landgericht der Prozess begonnen. Angeklagt sind zwei Männer, die in Rumänien keine unbeschriebenen Blätter sind.

Anzeige

Kurz geschorene Haare, stoische Gesichtsausdrücke, kein einziges Wort. Wer da gestern wegen des Raubmordes in dem Asia-Restaurant vor anderthalb Jahren vor Gericht saß, wird nur in Randbemerkungen klar. Einschlägig vorbestraft seien die 42 und 46 Jahre alten Männer. „In Rumänien. Hier war dann nichts mehr“, betont einer ihrer Anwälte nach dem ersten Prozesstag, bei dem nur die Anklage verlesen wird. Heimtückischer Mord aus Habgier wird den Männern jetzt vorgeworfen, Totschlag sei es bei seinem Mandanten damals gewesen, so der Anwalt. Durch Gewalt fiel auch der andere Angeklagte in seiner Heimat auf. Am 4. März 2016 wurde die Inhaberin der „Asia Perle“ in Backnang tot in der Damentoilette gefunden, mit Klebeband umwickelt und schwer misshandelt. Der Bauarbeiter Dumitru A. und der Schweißer Constantin C. sollen sich laut Anklage am Abend im Restaurant versteckt haben, um die 53-Jährige zu überfallen, sobald sie allein ist.

Anzeige

Die Frau putzte sich gegen Mitternacht die Zähne, als zwei Männer sie überwältigten, niederschlugen und unzählige Male gegen Kopf und Körper traten, heißt es in der Anklageschrift. Etliche Rippen gingen zu Bruch, das Brustbein ebenfalls. Auch der Kopf wurde schwer verletzt. Während einer der Täter die 53-Jährige mit weiteren Tritten in Schach hielt, so die Anklage, durchsuchte der andere das Zimmer nach Wertsachen. Mit einer Beute von mindestens 20 000 Euro und einer Uhr im Wert von 8000 Euro machten sie sich aus dem Staub. Ihr Opfer ließen sie liegen.

Bundesweite Schlagzeilen machte der Fall im vergangenen Jahr, weil die Ermittlungen sich extrem schwer gestalteten. Die 70-köpfige Soko „Perle“ tappte über Monate im Dunkeln. Ermittelt wurde auch mit Plakaten auf Chinesisch. Mehr als 400 Personen wurden befragt, 200 DNA-Proben abgeglichen. Zusätzlich erschwerte die polizeiliche Arbeit, dass die Verwandten des Opfers einen sehr seltenen chinesischen Dialekt sprechen, mit dem die Dolmetscher kämpfen mussten.

Eine DNA-Spur und deren Abgleich mit einer rumänischen Datenbank führten schließlich zu dem 42-Jährigen und später auch zu seinem älteren Landsmann. Einer der Männer saß da schon wegen Diebstahls in U-Haft. Die beiden Angeklagten stammen aus der gleichen Region in Rumänien. Sie lebten bis zu ihrer Verhaftung schon seit einigen Jahren im gleichen Haus in Backnang. Die Beute ist immer noch verschwunden.

Gestern beim Prozessauftakt sagten beide Angeklagte kein Wort - und es ist fraglich, ob sie in dem Verfahren überhaupt etwas sagen werden. Das Landgericht hat 15 Verhandlungstage bis 18. August angesetzt.