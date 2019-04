StuttgartDer Weg war nicht weit. Raus aus dem Bordellzimmer oder aus der Bar, schnell über die Straße, und schon konnte man die Plombe mit einem halben Gramm Kokain für 50 Euro bei einem der in der Szene bekannten Straßenverkäufer bekommen. Dutzende Male pro Tag ging das so im vergangenen Jahr in der Stuttgarter Altstadt.

Die Polizei hatte dem kriminellen Treiben nach akribischer Aufklärungsarbeit Ende August 2018 ein Ende gesetzt. Jetzt stehen acht Bulgaren wegen Drogenhandels vor der 5. Strafkammer des Landgerichts, darunter der mutmaßliche Kopf der Bande.

Die Strukturen der straff geführten Bande muten durchaus bemerkenswert an. Da gibt