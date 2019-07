Protest gegen AfD-Antrag zur Nationalität von Theaterkünstlern

Demonstration in Stuttgart gegen die AfD-Anfrage zu Nationalitäten von Künstlern an den Bühnen des Landes

Hunderte von Demonstranten, darunter zahlreiche Mitglieder der Staatstheater und 40 Ballettchefs, demonstrierten in Stuttgart gegen eine Anfrage der AfD, die Nationalitäten der Künstler an den staatlich getragenen Bühnen ermitteln will.