Stuttgart - Etwa 1400 Prostituierte, schätzt die Polizei, gibt es in Stuttgart. Die Zahl schwankt, etwa die Hälfe wechselt innerhalb des Jahres Arbeitsplatz und Stadt. Das macht die genaue Erfassung schwer. Seit 1. Juli ist das neue Prostituiertenschutzgesetz in Kraft, das bis Jahresende Frauen gesundheitliche Beratungen und eine Registrierung vorschreibt, für Bordellbetreiber gilt eine Erlaubnispflicht. In Stuttgart fehlt es allerdings noch an Mitarbeitern, die Umsetzung stockt.

Acht Monate. So viel Zeit gewährte der Bundestag den Bundesländern, um das im Oktober 2016