Stuttgart (red) - Einem 32 Jahre alten Mann ist am Donnerstagabend in der Wohnung einer Prostituierten an der Olgastraße der Autoschlüssel und anschließend das Auto gestohlen worden. Der Freier suchte gegen 17 Uhr die Prostituierte in der Wohnung an der Olgastraße auf und schlief dort ein. Als er gegen 23.45 Uhr wieder aufwachte, war die Frau nicht mehr da und sein Autoschlüssel fehlte. Als er nach seinem schwarzen VW Passat, den er unweit der Wohnung geparkt hatte, schaute, musste er feststellen, dass das Auto ebenfalls gestohlen worden war. Der VW hat einen Zeitwert von circa 2000 Euro.

Anzeige /* */ var w =