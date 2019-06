StuttgartTim schneidet still Tomaten, obwohl er die eigentlich nicht mag. Paul kümmert sich um die Zwiebeln, obwohl seine Augen tränen – und Pierre zerkleinert den Tofu und unterhält dabei die Runde. Gemeinsam sitzen die drei Teenager, die in Wirklichkeit anders heißen, in der Küche des Gesundheitsladens in der Lindenspürstraße, um etwas Gesundes zu kochen. Sie sind Teilnehmer des Projekts „Stark hoch zwei“, das sich an übergewichtige Jugendliche richtet. Die Jungen werden von Jungen im Blick betreut, die Mädchen vom Mädchengesundheitsladen. Es ist ein neues Projekt in Kooperation mit dem Stuttgarter Stufenmodell zur Prävention und Therapie von