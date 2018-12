Stuttgart (dpa/lsw) - Die klirrende Kälte im Südwesten wird am Dienstag nach einer Prognose des Stuttgarter Wetteramtes von leichten Plus-Graden und akuter Rutschgefahr abgelöst. Auf den Straßen werde es bei einer Mischung aus Regen und Schnee vermutlich „verdammt glatt“, sagte der Meteorologe vom Dienst, Rudolf Blohm, am Montag in Stuttgart. Nachdem die Temperaturen in der Nacht zu Dienstag auf unter minus zehn Grad fallen, ströme im Laufe des Tages mildere Luft von Südwesten her ins Land. Am Rhein und am Neckar sollen es zwei Grad plus werden. Bis zum Wochenende herrsche dann vielerorts leichtes Tauwetter. Neujahr werde es dann bei Temperaturen um den