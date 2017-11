Anzeige

Stuttgart (eh) – Gute Nachricht aus dem Stuttgarter Rathaus: Zum Jahreswechsel 2017/2018 bleibt das private Feuerwerk im Stadtgebiet erlaubt. Die Verwaltung beendet damit die Diskussion um ein mögliches Verbot: Ein solches sei rechtlich nicht zulässig.

Das Jahr 2017 hatte in der Landeshauptstadt mit besonders schlechter Luft begonnen: Am Neckartor wurden am Neujahrstag 202 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, in der Hohenheimer Straße sogar 254 Mikrogramm – fast fünfmal so viel wie erlaubt. Dass diese hohe Belastung mit zehntausendfach gezündeten Böllern und Silvesterraketen in Zusammenhang stand, lag nahe: Am 31. Dezember