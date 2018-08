Stuttgart Es liegt etwas Besonderes in der Luft im Eberhardsdom. Wer in die Gesichter der sechs Männer blickt, spürt es, sieht es. Sie sind ergriffen, in sich gekehrt. Ist es etwas Heiliges, das von ihnen Besitz nimmt? Wer kann das schon beantworten. Man müsste jeden Einzelnen der Männer fragen, was ihn bewegt. Warum werden sie Priester? Und im Fall von Clemens Knorpp: Warum erst jetzt – mit 44?

Knorpp überlegt lange. So wie er immer lange überlegt, bevor er etwas sagt. Er ist keiner, der mit Sprüchen glänzt. Es scheint, als wolle er immer ganz normal wirken. Nicht als katholischer Superstar. Das überlässt er seinem