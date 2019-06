StuttgartZum 1. Juli wird das Porto erhöht. Briefe zu verschicken, wird zehn Cent teurer. Bei der Postkarte werden für die Briefmarke gleich 15 Cent mehr fällig. 60 Cent muss man künftig berappen. „Die Preismaßnahme ist notwendig, um auch zukünftig mit hoher Qualität flächendeckend eine postalische Versorgung in Deutschland sicherzustellen“, lautet die offizielle Sprachregelung. Dabei steckt die Postkarte sowieso in der Krise. Sonnengrüße aus Italien, Spanien und Co.? Passé. Statt Schönschrift gibt’s immer häufiger den kurzen Klick. „Es ist von Jahr zu Jahr einfacher und günstiger geworden, Fotos und Nachrichten mit dem Mobiltelefon zu verschicken,