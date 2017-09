Anzeige

Weinheim (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat zwei Frauen in Weinheim angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der etwa 50 bis 60 Jahre alte Passant eine 33 Jahre alte Autofahrerin und ihre Beifahrerin am Sonntag scheinbar völlig grundlos attackiert, beleidigt und bespuckt. Dabei habe der Mann wild gestikuliert. Der Beifahrerin, die aus dem Auto ausgestiegen war, stieß er gegen den Oberkörper. Zudem trat er ihr zwei Mal in den Schritt und spuckte ihr ins Gesicht. Als ihr die Autofahrerin zur Hilfe eilen wollte, stieß der Unbekannte auch sie weg und bespuckt sie. Er ergriff die Flucht, als die Frau die Polizei alarmierte. Nun sucht die Polizei Zeugen.