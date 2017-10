Anzeige

Stuttgart (dpa/lsw) - Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück hat den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) gegen Kritik wegen dessen Aufsichtsratsratsmandat beim größten russischen Ölkonzern Rosneft in Schutz genommen. „Mir geht die Doppelmoral sowas von gegen den Strich“, sagte Hück in Stuttgart. Deutschland mache Geschäfte mit Staaten, die keine demokratischen Strukturen hätten und zum Beispiel die Rechte von Frauen unterdrückten, aber gleichzeitig rege man sich über den SPD-Politiker auf. „Wir dürfen nie vergessen, Russland gehört zu Europa, Saudi-Arabien und andere Staaten dagegen nicht. Ich finde sein Engagement in Russland gut und stehe