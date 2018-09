Anzeige

Stuttgart(dpa/lsw)Beamte von Landes- und Bundespolizei in Uniform dürfen künftig kostenlos in den Nahverkehrszügen in der 2. Klasse mitfahren. «Dadurch nutzen wir die Möglichkeit, dass bei Vorfällen die Polizeibeamten im Zug unmittelbar einschreiten können. Dies fördert das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste und des Begleitpersonals», sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Donnerstag in Stuttgart. Entsprechende Regelungen seien mit den Verkehrsverbünden getroffen worden.

Zugleich soll speziell ausgebildetes Sicherheitspersonal in doppelter Besetzung zu bestimmten Zeiten in den Zügen mitfahren und so für mehr Sicherheit sorgen. Als Beispiel wurden Großveranstaltungen wie das Cannstatter Volksfest oder zur Fastnacht genannt.