Stuttgart (red) - Polizeibeamte haben am Rotebühlplatz in der Innenstadt am späten Donnerstagabend einen 26 Jahre alten Rauschgifthändler verhaftet, der nach seiner Festnahme offenbar noch einen Polizisten mit einem Kopfstoß verletzte. Der Tatverdächtige war nach vorangegangenen Streitigkeiten kontrolliert worden. Dabei fanden die Beamten bei ihm mehrere Verkaufsportionen Marihuana. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und verletzte einen 26-jährigen Beamten auf dem Polizeirevier durch einen Kopfstoß so sehr, dass dieser seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Marihuana, ein Einhandmesser, eine Schreckschusswaffe sowie Gegenstände und Substanzen, die auf Rauschgifthandel hindeuten. Der 26-Jährige, der bei der Festnahme ebenfalls Verletzungen erlitt, wurde am Freitag in einem Krankenhaus behandelt.