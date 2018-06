StuttgartStarr und ängstlich saß die kleine Eule auf einem Zaun an der Kienbachstraße in Bad Cannstatt, drumherum Regen, Blitz und Donnerschlag. Ein Alarmfall für die Polizei. Anwohner hatten den kleinen Greifvogel entdeckt und die Notrufnummer gewählt. Offenbar war das Eulenbaby aus einem Nest gefallen. Eine junge Polizistin rettete das Tier vor dem Unwetter – und nahm es mit ihrem Kollegen mit aufs Revier. Was aber macht man mit Eulen? Für Nachteulen gibt es keine Dienstvorschriften. Und der Tiernotdienst hatte zu dieser nächtlichen Stunde geschlossen. Also musste die Eule bis zum Morgen in einer Postkiste verbringen. Das alles ereignete sich vor