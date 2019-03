StuttgartÜber den Dächern surren Drohnen der Polizei, an der Forststraße stehen 100 Beamte. Die Hausbesetzung ist am Donnerstagfrüh vorbei. Die Stadt lässt das Haus Nummer 140 räumen. Mit Hilfe eines Schlüsseldienstes gehen Vertreter des Ordnungsamtes und Polizisten hinein. Fünf Personen sind drin. Die Räumung kommt überraschend schnell. Nach einem gescheiterten Gespräch zwischen den Eigentümern und den Besetzern am Dienstag dieser Woche hatte niemand damit gerechnet, dass nur zwei Tage später die Zeit der Besetzung vorbei sein würde. Die Stadt handelte schnell. Sie erließ eine sogenannte Allgemeinverfügung. Zu diesem Mittel griff sie auf Grundlage des