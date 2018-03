Anzeige

Von Uli Nagel





Stuttgart - Laut Norbert Walz, Vize-Präsident der Stuttgarter Polizei, darf sich der Bürger insgesamt sicher in seiner Stadt fühlen. Sehr wohl gebe es jedoch drei Brennpunkte, die in den vergangenen drei Monaten verstärkt observiert wurden: Die Klett-Passage, der Rotebühlplatz sowie der Mailänder Platz.

Die Stuttgarter Polizei ist nicht oft zu Gast im Gemeinderat. Es sei denn, man sorgt sich um die Sicherheit der Bürger. Das scheint bei den Christdemokraten offenbar der Fall zu sein, denn sie wollten vom Polizeipräsidium wissen, wo es in der Landeshauptstadt Brennpunkte gibt und welche Maßnahmen dagegen ergriffen wurden. „Generell darf man Stuttgart im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten als sicher bezeichnen“, sagte gestern Norbert Walz im Technikausschuss. Aufgrund der Anzahl von Delikten und Beschwerden habe die Stuttgarter Polizei dennoch drei Schwerpunkte hinsichtlich Diebstahl, Körperverletzung und Drogen ausgemacht. Mit der Klett-Passage und dem Rotebühlplatz zwei „übliche Verdächtige“. Neu im Fokus der Ordnungshüter sei dagegen der Mailänder Platz, der sich in den vergangenen Monaten zu einem Brennpunkt - vor allem in puncto Ladendiebstahl entwickelt hat (wir berichteten). Erfreulich sei insgesamt, dass die Zahl der Drogendelikte und Körperverletzungen rückläufig sei.

Dafür habe die Polizei, unterstütz vom Amt für öffentliche Ordnung und der Bundespolizei, auch einiges getan: „Allein in den drei genannten Bereichen hatten wir in den vergangenen drei Monaten mehr als 28 000 Arbeitsstunden“, sagte Walz. Keine Frage, spätestens seit den Ereignissen in Köln zum Jahreswechsel herrscht an den Brennpunkten der Landeshauptstadt ein rauerer Wind. Allein rund 12 000 Kontrollen sprechen Bände. „Wir haben in diesem Zeitraum gut 600 Straftaten verfolgt und 93 Personen festgenommen“, so der Polizei-Vize. Viel Präsenz haben dabei seine Beamten an den Wochenenden und abends gezeigt. Und die erhalten, zumindest in der Klett-Passage, wieder Unterstützung. Seit Montag ist der Polizeiposten in der Klett-Passage wieder rund um die Uhr im Schichtdienst mit jeweils drei Beamten besetzt. Er war wegen Renovierungsarbeiten zehn Monate lang geschlossen.

Ob weitere Maßnahmen, wie etwa Videoüberwachung, überhaupt rechtlich durchsetzbar seien, werde momentan geprüft. „Ein eigener Posten am Rotebühlplatz macht dagegen wenig Sinn“, sagte Walz mit dem Hinweis auf das neue Innenstadtrevier an der „Theo“, das nur einige hundert Meter entfernt liege. Zudem sehe er seine Polizisten lieber auf Straße als auf einem Bürostuhl.

Insgesamt zeigten sich die Fraktionen zufrieden mit dem Maßnahmenbündel der Polizei an den drei Brennpunkten. „Allerdings ist das Sicherheitsempfinden eines jeden Menschen anders ausgeprägt und folglich ein schwieriges Terrain“, gab Markus Reiners (CDU) zu Bedenken. Er forderte deshalb, Videoüberwachung mit Nachdruck voran zu treiben. Die ist für Michael Conz (FDP) überhaupt kein Thema, sehr wohl dagegen noch mehr Polizeipräsenz. Unterstützt wurde er hierbei von Andreas Winter (Grüne): „Die Entspannung dadurch in einigen Bereichen ist sehr positiv und ein gutes Signal für das Sicherheitsgefühl der Bürger“. Veronika Kienzle, Bezirksvorsteherin von Mitte, betonte dennoch, dass Präsenz allein nicht genüge. Der Gemeinderat müsse ein gemeinsames Betreuungskonzept von Polizei und städtischen Jugendhilfeeinrichtungen endlich auf den Weg bringen und finanzieren. Und Martin Schairer? Angesichts der Worte von Walz zeigte sich der Ordnungsbürgermeister mit der Entwicklung und den Maßnahmen sehr zufrieden: „Wir sind subjektiv wie objektiv eine sichere Großstadt.“