Stuttgart (dpa/lsw) - Stuttgart hält bei größeren Veranstaltungen am bewährten Sicherheitskonzept fest. Dies werde auch beim 27. Stuttgarter Sommerfest (3. bis 6. August) angewendet, sagte der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft Andreas Kroll am Dienstag in Stuttgart. Das Konzept wurde in Abstimmung mit der Stadt und der Polizei getroffen. „Man kann sagen, dass das ein Stück weit Routine geworden ist“, sagte Kroll.

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass die Sicherheitslage bei jeder Veranstaltung neu bewertet werde. Welche Maßnahmen konkret getroffen werden, gab die Polizei nicht bekannt. Die Veranstalter rechnen je nach Wetterlage mit 300 000 bis 500 000 Besuchern.

Bei dem viertägigen Fest um den Schlossplatz gibt es Essen, Trinken und Open-Air-Konzerte. Auch auf Regen und Gewitter haben sich die Veranstalter vorbereitet. Die Zelte sind mit festen Böden und stabilen Wänden ausgestattet, so dass die Besucher dort geschützt sind.

