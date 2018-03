Stuttgart/BerlinDer Streit zwischen dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und dem in Berlin lebenden Theatermann Claus Peymann über das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 geht in die nächste Runde. In einem offenen Brief, der unserer Zeitung vorliegt, wirft Peymann dem Landeschef jetzt indirekt Naivität, Einfalt und Zynismus vor. Peymann reagiert damit auf einen Brief des Ministerpräsidenten Ende vergangener Woche, worin Kretschmann dem ehemaligen Stuttgarter Theaterintendanten unter Hinweis auf die Volks­befragung zu Stuttgart 21 nahegelegt hatte, seine Kritik an dem Projekt „direkt an das Volk von Baden-Württemberg zu richten“.