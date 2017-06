Die schwäbischen Kultfiguren "Äffle (l) und Pferdle" gehen am 28.06.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) über den Marktplatz.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als 12 000 Unterschriften für ihre Sache haben die Fans einer „Äffle und Pferdle“-Ampel in Stuttgart an die Stadt übergeben - doch die Aussichten bleiben schlecht. Ein Fanclub hatte die Online-Petition initiiert und die Namensliste am Mittwoch offiziell überreicht, die Stadt allerdings blieb bei ihrem Nein zu den Kultfiguren aus dem SWR-Fernsehen. Sozialbürgermeister Werner Wölfle, der die Petition entgegennahm, verwies auf juristische Gründe. Die Stadt vertritt von Anfang an die Auffassung, dass eine Ampel mit den Zeichentrickfiguren anstelle der normalen Ampelmännchen nicht zulässig ist. Lässt die Kommune sie trotzdem zu, könnte sie im Falle eines Unfalls an dieser Ampel haftbar gemacht werden, heißt es zur Begründung.

