Stuttgart (dpa/lsw) - Es waren nur neun Minuten - dennoch brachte eine kurze Vollsperrung des Nadelöhrs Hauptbahnhof am Montag den S-Bahn-Verkehr in Stuttgart über Stunden durcheinander. „Person im Gleis“, lautete die Begründung der Bundespolizei für die kurzzeitige Vollsperrung der S-Bahn-Tunnelrampe am Hauptbahnhof gegen 6.30 Uhr. Alle sechs Linien waren betroffen, mussten sich hinten anstellen, bis es nach neun Minuten wieder weiter ging. Laut Bundespolizei berichteten Zeugen, dass eine Person auf die Gleise gesprungen war, aber auch selbst wieder daraus verschwand. Dennoch wurde der Tunnel abgesucht, bevor die Strecke wieder freigegeben werden konnte. Verspätungen waren auch Stunden später noch zu spüren.