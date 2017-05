Stuttgart (jo) - Jetzt ist erst einmal Schluss bei der ältesten Dauerausstellung im Linden-Museum. Grund sind eineinhalbjährige Umbauarbeiten. Die Wiedereröffnung der Afrika-Ausstellung mit neuem Konzept ist für Februar 2019 geplant.

Am Sonntag war, zumindest für eineinhalb Jahre, die letzte Gelegenheit für Besucher, in die Geschichte Afrikas einzutauchen. Die Schau wurde Ende der 1980er-Jahre eröffnet - und ist in die Jahre gekommen. Das Thema Kolonialismus soll neu aufgearbeitet werden. In den Fokus rückt die Frage: Wie kamen die Objekte in das Museum? „Außerdem sollen verschiedene Perspektiven auf Afrika stärker in die Ausstellung eingebunden werden“, sagt Museumssprecher Martin Otto-Hörbrand. Etwa die Sichtweise von Afrikanern auf den Kontinent. Neben dem bisher gezeigten ländlichen Leben wird in die neue Präsentation auch der Alltag in modernen afrikanischen Großstädten Einzug halten.

Zur Erarbeitung des Konzepts wurde im Juli vergangenen Jahres ein Afrika-Beirat ins Leben gerufen. Dieser besteht aus Stuttgartern afrikanischer Herkunft. Die Mitglieder stammen aus Kamerun, dem Kongo, Mosambik und Nigeria, die gleichsam Schwerpunkte der neuen Sammlung sein sollen.

Der Umbau der 700 Quadratmeter großen Fläche kostet rund 400 000 Euro, wobei die tatsächlichen Baukosten, etwa für neue Böden, nur einen Teil der Gesamtausgaben ausmachen. „Eine Ausschreibung für die Gestaltung der Ausstellung steht noch aus, deshalb können diese Kosten derzeit noch nicht konkret benannt werden“, sagt Otto-Hörbrand. Bei der Neugestaltung werde auch auf den Einsatz moderner, digitaler Medien sowie kindgerechter Exponate Wert gelegt. In der bisherigen Form umfasste die Dauerausstellung rund 1500 Objekte. Die Anzahl der künftigen Ausstellungsstücke stehe bisher noch nicht fest, sagt Otto-Hörbrand.

Im vergangenen Jahr kamen 67 500 Besucher ins Linden-Museum. Das waren rund 15 500 weniger als 2015 (knapp 83 000 Besucher). Laut Museumssprecher sei der Rückgang auf weniger Sonderausstellungen im Jahr 2016 zurückzuführen. Dieses Jahr entwickeln sich die Zahlen wieder positiv: Bis Ende April zählte das Museum 39 949 Besucher, 22 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.